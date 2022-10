Jornalistas são hostilizados por bolsonaristas em Aparecida do Norte

Bolsonaristas ofenderam membros da imprensa em celebração religiosa em Aparecida do Norte (foto: Reprodução/CNN)



Os profissionais da TV Vanguarda foram hostilizados por bolsonaristas enquanto cobriam a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Aparecida do Norte para a festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, na tarde desta quarta-feira (12/10). A emissora é afiliada da Rede Globo no interior de São Paulo.









Um eleitor pede que o cinegrafista o filme e diz em direção à câmera: “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”.



A repórter Daniela Lopes e o repórter cinematográfico Thales Andrade concederam uma entrevista à CNN Brasil e contaram o que aconteceu. De acordo com eles, a confusão começou porque Andrade filmou uma pessoa com uma camiseta com a foto do ex-presidente e candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, e apoiadores do atual presidente se irritaram e partiram para cima dele, que chegou a receber tapas no peito.





Durante a manhã, o presidente e candidato à reeleição fez uma visita a Belo Horizonte, onde participou de um culto evangélico e concedeu uma entrevista exclusiva para a TV Alterosa, do grupo Diários Associados. Logo depois, ele partiu para o interior de São Paulo para a missa no Santuário Nacional de Aparecida.