Bolsonaro e Zema prometem ampliação do metrô de BH

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Romeu Zema (Novo) prometeram ampliar o metrô de Belo Horizonte, caso o atual chefe do Executivo nacional seja reeleito. Em entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, Bolsonaro sugeriu que a ampliação do transporte público será uma de suas principais ações.









O governador Zema, que estava ao lado do presidente durante toda a entrevista, afirmou que existe um compromisso entre o governo federal e estadual para que seja feito até dezembro a licitação para concessão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em Minas Gerais.

Zema disse que nenhum outro presidente tentou ampliar o metrô da capital mineira e afirmou, ainda, que Bolsonaro "está fazendo" depois de 18 anos sem nenhuma ampliação.

"Vale lembrar que, desde 2004, nesse período nós tivemos lá quatro ou cinco presidentes e nenhum trouxe ampliação para o metrô. O presidente Bolsonaro está trazendo", declarou Zema."Não andou um centímetro de 2004 para cá, a última ampliação foi em 2004. Agora com o presidente Bolsonaro será ampliado. E lembrando que construíram na Venezuela, isso é que é estranho. Na Venezuela construiu-se metrô, agora, em Belo Horizonte, para os brasileiros, mineiros, não", completou Zema.





Bolsonaro alegou que a construção do metrô da Venezuela foi feita com dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e acusou o país de não pagar o Brasil.





"Construíram com dinheiro nosso do BNDES(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e a Venezuela não pagou. Ou seja, de graça, foi feito um metrô de primeiro mundo lá em Caracas, capital da Venezuela. Governos Lula e Dilma", disparou.

