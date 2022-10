Bolsonaro pede desculpas pelos palavrões: 'Um pouco agressivo nas palavras'

Por Vinícius Prates





Bolsonaro concedeu entrevista a TV Alterosa na manhã desta quarta-feira (12/10) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) TV Alterosa, Bolsonaro disse que algumas pessoas não votam nele pelas atitudes agressivas, mas que isso é um "exagero" devido à sua "indignação". O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu desculpas pelo seu modo "agressivo" de conversar em alguns momentos. Em entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, da, Bolsonaro disse que algumas pessoas não votam nele pelas atitudes agressivas, mas que isso é um "exagero" devido à sua "indignação".





"Alguns não votam em mim dado meu comportamento que, por vezes, exagero, sou um pouco agressivo nas palavras, isso vem de nossa indignação, eu peço desculpas a essas pessoas. O que está em jogo aqui não são esses deslizes por parte do presidente, que falou um palavrão, o que a gente procura é melhorar. Peço desculpa no tocante, isso aí que nós precisamos, de gente para bem administrar o nosso país", disse.





Bolsonaro também agradeceu aos mineiros que votaram nele e disse que precisa de "mais votos", em especial daqueles "do outro lado", ou indecisos e dos que anularam o voto.

Em outro momento, Bolsonaro disse que o apoio de Zema é fundamental para ele "virar o jogo" em Minas Gerais e conseguir a maioria dos votos, diferente do que ocorreu no primeiro turno, já que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve a maior parte dos votos entre os mineiros.

Entrevista exclusiva

A entrevista exclusiva com o presidente foi gravada na manhã desta quarta-feira (12/10) e veiculada no Jornal da Alterosa. A íntegra está disponível no YouTube.

