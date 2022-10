Paraná Pesquisas: Lula tem 51,9% e Bolsonaro 48,1% dos votos válidos

Paraná Pesquisas mostra intenção de votos e votos válidos para o segundo turno das eleições presidenciais (foto: RICARDO STUCKERT/PT; ALAN SANTOS/PR)



Por Luana Pedra

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera, com uma leve vantagem, a corrida ao Palácio do Planalto. No atual recorte sobre a disputa do segundo turno, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje (13/10) que o petista tem 47,6% das intenções de voto, ante 44,1% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) , que tenta a reeleição. Nos votos válidos, Lula se mantém em primeiro lugar com 51,9% e Bolsonaro com 48,1%.





Ainda nas intenções de voto, os que não souberam ou não responderam correspondem a 3,6%. Brancos e nulos, 4,8%.

Rejeição





Já o antipetismo alcança 45,4% dos questionados. Apenas 3,7% ressaltou que votaria em qualquer um dos dois. A pesquisa também mostra o índice de rejeição entre os candidatos. Bolsonaro , neste recorte, é o mais rejeitado, com 49,3%.Já o antipetismo alcança 45,4% dos questionados. Apenas 3,7% ressaltou que votaria em qualquer um dos dois.

Expectativa de vitória





lidera essa modalidade da pesquisa, com 50,2%. Bolsonaro apresenta 41,2% da expectativa de vitória. O levantamento também questiona os entrevistados em quem eles acreditam que irá ganhar as eleições presidenciais, independente da sua escolha de voto. Lula lidera essa modalidade da pesquisa, com 50,2%. Bolsonaro apresenta 41,2% da expectativa de vitória.

Pesquisa

O universo desta pesquisa abrange o eleitorado do território nacional brasileiro. Para a realização, foi utilizada uma amostra de 2020 eleitores, sendo esta estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, renda domiciliar mensal e posição geográfica.

O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais, com eleitores com 16 anos ou mais, em 26 estados e Distrito Federal e em 162 municípios brasileiros entre os dias 08 e 12 de outubro de 2022, sendo auditadas simultaneamente à sua realização, no mínimo, 20% das entrevistas.





O grau de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º BR-08438/2022 para o cargo de Presidente.