Bolsonaro sobre ministro Paulo Guedes: 'É o nosso Pelé. Ele fica'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a elogiar o ministro Paulo Guedes durante entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, da TV Alterosa, nesta quarta-feira (12/10). “Ele foi um dos melhores ministros da Economia do mundo, levando-se em conta, inclusive, a questão da pandemia”, declarou o chefe do Executivo nacional. O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a elogiar o ministro Paulo Guedes durante entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, da TV Alterosa, nesta quarta-feira (12/10). “Ele foi um dos melhores ministros da Economia do mundo, levando-se em conta, inclusive, a questão da pandemia”, declarou o chefe do Executivo nacional.









O quantitativo milionário rechaçado pelo ministro foi apontado na segunda edição do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil, da Rede Penssan, em junho. Trata-se de patamar semelhante ao que havia sido registrado há três décadas.



entrevista exclusiva com o presidente foi gravada na manhã desta quarta-feira (12/10) e veiculada no Jornal da Alterosa. A íntegra está disponível no YouTube.

