Zema: 'Bom para Minas é ter Bolsonaro presidente'

Governador Romeu Zema (Novo) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) foram entrevistados pelo jornalista Ricardo Carlini (foto: TV Alterosa/Reprodução)



TV Alterosa/Estado de Minas/Bruno Luis Barros

O governador reeleito em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), encerrou sua participação na entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, da TV Alterosa, nesta quarta-feira (12/10), reforçando que Jair Bolsonaro (PL) é a melhor opção para o estado. "Bom para Minas é ter Bolsonaro presidente", declarou o correligionário após as considerações finais do chefe do Executivo nacional.

Posteriormente, o postulante à reeleição repetiu as já conhecidas pautas defendidas em sua campanha e também durante a gestão de seu governo. “A família tem que ser preservada a qualquer custo. Somos contra a liberação de drogas e aquela história da ideologia de gênero; da tua filha de seis anos de idade ir ao banheiro, e um moleque de oito, nove, dez anos ocupando o mesmo banheiro”.

“Estamos muito bem em relação ao mundo todo: nos números da economia e também atendemos aos mais necessitados e mais pobres. Tiramos esse cidadão daquela bolsa família que começava com R$ 40 por mês e colocamos todos ganhando no mínimo R$ 600 por mês”, afirmou.

Apoiador do presidente, Zema reforçou os posicionamentos de Bolsonaro e criticou as administrações a cargo do Partido dos Trabalhadores. “Minas Gerais – eu acho que mais do que qualquer outro estado – sabe o desastre que foi a gestão PT aqui. E o mineiro precisa saber que o que é bom para Minas Gerais é nós termos Jair Bolsonaro como presidente”, finalizou.

entrevista exclusiva com o presidente foi gravada na manhã desta quarta-feira e veiculada no Jornal da Alterosa. A íntegra está disponível no YouTube.

