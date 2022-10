Bolsonaro deve visitar Minas Gerais às vésperas do segundo turno

Jair Bolsonaro durante entrevista à TV Alterosa, nessa quarta-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Matheus Muratori





O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve visitar Minas Gerais às vésperas do segundo turno da eleição presidencial. A tendência é de que o candidato à reeleição vá à Região Norte do estado em 28 de outubro, a dois dias da votação, acompanhado do governador Romeu Zema (Novo), reeleito em primeiro turno no dia 2 deste mês.









Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , rival do candidato à reeleição no segundo turno, terminou à frente, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro teve 43,20%.





Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.





Figurinha carimbada em Minas





Desde o início do segundo turno, Bolsonaro tem visitado Minas Gerais. Foram duas visitas realizadas: na última sexta-feira (7), em um evento com empresários do ramo da indústria; e nessa quarta-feira (12), para um culto evangélico , ambos na capital Belo Horizonte.





O presidente visita Minas novamente nesta sexta-feira (14). A partir das 14h30, Bolsonaro participa de encontro com prefeitos e também com o governador e apoiador Romeu Zema.