Suspeita de bomba fecha rua de evento com Bolsonaro em BH

Batalhão especial da PM foi acionado para trabalhar no caso (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press) Bernardo Estillac, Mariana Costa e Matheus Muratori





Nessa rua se localiza o Teatro Sesiminas, que sediou um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), com presença do Uma suspeita de bomba interditou a Rua Padre Marinho, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (6/10).Nessa rua se localiza o Teatro Sesiminas, que sediou um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), com presença do presidente Jair Bolsonaro (PL).









O incidente obrigou os presentes a saírem pela porta dos fundos do teatro, na Rua Álvares Maciel, e causou aglomeração dentro do espaço.





Bolsonaro saiu em segurança do teatro, mas não falou com a imprensa após o evento. Uma entrevista coletiva aconteceria após a participação do presidente, mas não foi realizada.



Depois de uma hora e meia de operação, a rua foi liberada. Os agentes confirmaram que a caixa tinha um material inerte, não explosivo, e a colocaram em uma sacola preta dentro da viatura.