Flávia Oliveira sobre polêmica do 'CPX': 'É horror à favela, é racismo'

Flávia Oliveira é comentarista de política e economia na GloboNews (foto: Reprodução/GloboNews)

Por Luana Pedra

Flávia Oliveira, jornalista e comentarista da emissora GloboNews, criticou em suas redes sociais a associação da sigla ‘CPX’ com grupos de tráfico do Rio de Janeiro. A polêmica gira em torno do boné que foi utilizado pelo candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante ato realizado ontem (12/10), no Complexo do Alemão.





No entanto, as imagens de Lula com o boné foram compartilhadas por eleitores bolsonaristas nas redes sociais, afirmando que o petista estava com um acessório que se referia a grupos criminosos e gangues do tráfico do Rio de Janeiro.

A informação falsa foi compartilhada pelo filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL). A deputada federal Carla Zambelli (PL) também divulgou a fake news em suas redes sociais.

%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFECriminalizar a CPX, que o Rio sabe que é abreviação de Complexo do Alemão, é horror à favela. É racismo. Não tem outro nome. https://t.co/u6sWj208tt %u2014 Flávia Oliveira (@flaviaol) October 13, 2022





Em sua página do Twitter, a jornalista Flávia Oliveira afirmou que a criação da fake news é “racismo e ódio às favelas”. Flávia utilizou suas redes sociais para desmentir a falsa relação e explicar o que a sigla, de fato, significa.

“Criminalizar a CPX, que o Rio sabe que é abreviação de Complexo do Alemão, é horror à favela. É racismo. Não tem outro nome”, disse a jornalista.

O "Beabá da Política" Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok