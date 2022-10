O que significa CPX? Sigla em boné usado por Lula causa polêmica nas redes

CPX, sigla utilizada em boné de Lula durante ato no Complexo do Alemão, signfica 'complexo' (foto: Reprodução)



Por Luana Pedra

CPX. Um boné usado pelo candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (12/10), viralizou nas redes sociais e virou alvo de fake news. O motivo foi a sigla estampada no acessório -





CPX é uma abreviação da palavra "complexo", expressão utilizada para se referir a um conjunto de favelas, conforme o exemplo abaixo:

Complexo do Alemão ou CPX Alemão;

Complexo da Penha ou CPX Penha;

Complexo da Maré ou CPX Maré.

É sério que precisamos explicar que 'CPX' significa Complexo? Mas vamos lá... CPX é a sigla de "Complexo" e é muito utilizada nas redes sociais por moradores jovens e um complexo é um conjunto de favelas que dividem a mesma região. https://t.co/ge6G9YPJHz pic.twitter.com/1oAgiy3ZOx %u2014 Voz das Comunidades - CRIA DO CPX (@vozdacomunidade) October 13, 2022

Lula , que cumpriu agenda de campanha em uma das favelas mais conhecidas do Rio de Janeiro, utilizou o boné preto com a sigla CPX estampada em vermelho, enquanto caminhava pelas ruas. Posteriormente, o ex-presidente discursou em um carro de som com o boné.

A sigla é comum entre os moradores e também é utilizada em postagens na internet, para abreviar a palavra. A própria Polícia Militar do Rio de Janeiro já usou o termo para se referir aos complexos do estado.

O comando da UPP Vila Cruzeiro, Cpx da Penha, informa que houve um curto-circuito no ar-condicionado de um dos alojamentos (+)#TodosBem pic.twitter.com/cFIf7MeCiZ %u2014 @pmerj (@PMERJ) January 11, 2017

No entanto, perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgaram que CPX é uma abreviação do nome de um grupo criminoso, ligado ao tráfico. A informação é falsa e, também, foi compartilhada pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL). A deputada federal Carla Zambelli (PL) também divulgou a fake news em suas redes sociais.

Cultura

Em março deste ano, a música "CPX Tá Tega", do MC Poze do Rodo com participação do MC Maneirinho, fez sucesso ao abordar justamente a tranquilidade na comunidade. Atualmente, o clipe da canção conta com 25 milhões de visualizações no YouTube.

"CPX tá tega, mó complexão. Tá tudo fluindo aqui no morrão. A melhor gestão, nóis tá tranquilão", diz um trecho da letra.

O humorista Marcelo Adnet ironizou as fake news espalhadas pelos bolsonaristas. Em suas redes sociais, ele escreveu: "O bolsonarismo é fascinante. Conseguiram enxergar a palavra "cupincha", que sequer é usada no Rio, na sigla CPX, que é largamente usada e sabemos ser de "complexo". Além de desprezo pelos mais pobres e desconhecimento, cupincha é com ch, exemplo de uso: Cupincha de miliciano."