Pesquisa Atlas: Lula tem 52,4% e Bolsonaro 47,6%

O placar do 1º turno foi 48,4% a 43,2% em votos válidos - ou seja, a vantagem de Lula caiu de 5,2 para 4,8 pontos percentuais (foto: Ricardo Stuckert/PT; Alan Santos/PR) Pesquisa do Instituto Atlas sobre intenções de voto no segundo turno da corrida presidencial mostra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na frente, com 52,4% das preferência. Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 47,6%.





Essa é a primeira pesquisa divulgada pelo Atlas no segundo turno.





Votos válidos









Lula (PT): 52,4%

Jair Bolsonaro (PL): 47,6%.





Pesquisa





A pesquisa Atlas foi realizada com coleta aleatória via questionário eletrônico e com pós-estratificação da amostra de resultados "de acordo com as características do eleitorado nacional", explica o registro da pesquisa disponível no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).





Foram realizadas 4.500 entrevistas via questionário estruturado na web entre os dias 08 e 12 de outubro. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%. A margem de erro é de 1 ponto percentual. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-06012/2022