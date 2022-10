Bolsonaro discursa diante de público esvaziado em Recife e Lula ironiza

Bolsonaro não lota evento no Recife (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou para um público esvaziado na manhã desta quinta (13) no Recife. O ato eleitoral aconteceu na avenida Boa Viagem, na zona sul da capital de Pernambuco. A via é tradicionalmente palco de manifestações bolsonaristas na cidade.

Os apoiadores, com roupas nas cores verde e amarela e bandeiras do Brasil, limitaram-se a ocupar o espaço em frente ao trio elétrico no qual o atual chefe do Executivo discursou.



Devido ao evento de campanha, foram realizadas diversas interdições no trânsito da região. Dois espaços foram reservados para a imprensa na areia da praia de Boa Viagem, mas os jornalistas puderam se locomover com facilidade pelo local, já que não havia um grande público.





Bolsonaro em Recife. O vídeo fala por si só! É melhor Jair dando adeus! pic.twitter.com/SxMitOehSx %u2014 Sâmia é Lula e Haddad 13! (@samiabomfim) October 13, 2022

Além da plateia na avenida, apoiadores de Bolsonaro ficaram nas varandas de prédios ao redor do hotel no qual o presidente participou de um evento reservado com lideranças religiosas.



Depois, no discurso no trio elétrico, disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fará a desoneração da folha de pagamento da saúde para viabilizar o piso salarial da enfermagem, suspenso pelo STF (Supremo Tribunal Federal), enquanto apoiadores gritaram palavras contra Luiz Inácio Lula da Silva e o PT.



Em meio à repercussão do ato esvaziado nas redes sociais, o ex-presidente alfinetou Bolsonaro. O petista publicou uma imagem convocando apoiadores para a caminhada que fará nesta sexta (14) no centro do Recife. "Amanhã estou em Recife junto com o povo. Vamos lá!", escreveu o candidato do PT no Twitter.



Junto com a mensagem, colocou uma foto do evento bolsonarista que reuniu um pequeno público.



A agenda de Bolsonaro em Pernambuco busca reduzir a desvantagem para o rival. Nos bastidores, aliado; têm trabalhado para ampliar a votação no estado por meio de apoios de prefeitos para o segundo turno.

No primeiro turno, Lula recebeu 65,27% dos votos válidos em Pernambuco, e o presidente, 29,91%. Lula também venceu em todos os outros estados do Nordeste. Três dias após a votação, Bolsonaro associou o analfabetismo à vitória petista na região. Diante da repercussão, disse que não atacou os nordestinos.



Lula aproveitou e disse que quem tem "uma gota de sangue nordestino não pode votar em Bolsonaro".

Desde o primeiro turno, nordestinos têm sofrido ataques criminosos após a votação do petista na região.

Bolsonaro não tem palanque em Pernambuco no segundo turno. Duas mulheres disputam o governo: Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra (PSDB). Quem vencer será a primeira governadora do estado.



Nesta sexta, Lula, que apoia Marília, estará no Recife e participará de uma caminhada no centro da cidade. Já Raquel Lyra (PSDB) disse que não vai declarar o voto para presidente, optando pela neutralidade.



No primeiro turno, o candidato de Bolsonaro em Pernambuco, Anderson Ferreira (PL), ficou em terceiro lugar. Além de Anderson, também acompanharam Bolsonaro durante o ato na capital o ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto (PL-PE), derrotado para o Senado, o pastor Silas Malafaia, o senador eleito Magno Malta (PL-ES) e o deputado federal pastor Marcos Feliciano (PL-SP), entre outros.