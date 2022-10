Bolsonaro sobre meninas venezuelanas que viu em passeio: 'Pintou um clima'

Para Bolsonaro, 'o mundo é cruel' e para 'Venezuela não é diferente' (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)



Por Ana Mendonça



Ao fazer críticas ao governo da Venezuela e ao seu adversário nas urnas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que jovens não entendem ''como governos de esquerda podem ser prejudiciais à população". "Acham que é mentira e cascata", disse.

O presidente disse que em Pacaraima, Roraima, cidade que faz fronteira com a Venezuela, milhares cruzam a fronteira com fome. “Eu sou uma pessoa de cão. Mas tem gente que gosta de gato. Quando resgatamos o pessoal da Ucrânia, nós resgatamos 800 brasileiros e recebemos oito cães. Agora, chegam 600 venezuelanos por dia no Brasil. Algum cão? Não! Porque foram comidos”, declarou.











Em seguida, o presidente disse que é muito criticado por passear de moto e jet-ski. “Ando mesmo. De cavalo. De jegue. De moto. De jet-ski. Gosto de passear”, brincou. “Mas as pessoas lá, passam fome e as mulheres são abusadas”, seguiu.





O presidente disse que estava andando de moto por uma comunidade de Brasília quando viu umas “menininhas bonitas de 14 e 15 anos”. “Elas estavam arrumadinhas. Vi que eram parecidas. Pintou um clima, entrei em casa e vi que todas eram venezuelanas. E estavam todas se arrumando. E aí eu pergunto: meninas que têm entre 14 e 15 anos se arrumando num sábado? Pra quê? Você quer isso para sua filha? Escolhas erradas”, afirmou.





Para Bolsonaro, “o mundo é cruel” e para “Venezuela não é diferente”.