Eleições 2022: MPT já registra 169 casos de assédio contra trabalhadores

Por Ana Mendonça





O maior registro foi feito na região Sul do país, com 79 ocorrências, sendo 29 apenas no Paraná, líder na quantidade de queixas (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO) O Ministério Público do Trabalho (MPT) já registrou 169 casos de assédio eleitoral contra trabalhadores durante as eleições de 2022.

Estas eleições, que ainda estão em segundo turno, já bateram o recorde de denúncias de assédio eleitoral no ambiente laboral.









O maior registro foi feito na Região Sul do país, com 79 ocorrências, sendo 29 apenas no Paraná, líder na quantidade de queixas. No segundo lugar, o Sudeste aparece com 43 denúncias. Seguido pelo Nordeste, com 23, Centro-Oeste, com 13, e pelo Norte, com 11.

Confira a tabela:





ASSÉDIO ELEITORAL

NORTE

Acre: 1

Amapá: -

Amazonas: 1

Pará: 3

Rondônia: 4

Roraima: -

Tocantins: 2

NORDESTE

Maranhão: 4

Piauí: 3

Bahia: 2

Ceará: 2

Rio Grande do Norte: 1

Paraíba: 3

Pernambuco: 1

Alagoas: 1

Sergipe: 6

CENTRO-OESTE

Distrito Federal: 5

Mato GrossO: 7

Mato Grosso do Sul: -

Goiás: 1

SUDESTE

São Paulo: 8

Campinas e região: 15

Rio de Janeiro: 8

Espírito Santo: 1

Minas Gerais: 11

SUL

Rio Grande do Sul: 26

Santa Catarina: 24

Paraná: 29

Segundo o Ministério Público do Trabalho, a prática do assédio eleitoral é caracterizada a partir de “uma conduta abusiva que atenta contra a dignidade do trabalhador, submetendo-o a constrangimentos e humilhações, com a finalidade de obter o engajamento subjetivo da vítima em relação a determinadas práticas ou comportamentos de natureza política durante o pleito eleitoral”.



Além disso, o MPT recomenda que, caso o eleitor se sinta assédiado, podem ser expedidas recomendações a empresas, órgãos públicos, empregadores de pessoas físicas e sindicatos patronais, para "que não sejam feitas ameaças, nem ofertados benefícios financeiros com o intuito de induzir, obrigar ou constranger empregados, terceirizados, estagiários e aprendizes a votarem ou não votarem em candidatos ou candidatas nas eleições".