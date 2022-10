Lula ironiza ato de Bolsonaro em PE: "Se vendesse camisa, morreria de fome"

Victor Correia- Correio Braziliense





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou nesta sexta-feira (14/10) o ato realizado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em Recife, capital de Pernambuco. Segundo o candidato, "se Bolsonaro tivesse que viver de venda de camisa no ato, ele teria morrido de fome". O petista está na cidade para uma passeata.



"Agora ele [Bolsonaro] disse que não gosta de nordestino. É por isso que o ato que ele fez aqui em Pernambuco foi um fiasco", afirmou Lula. Ontem, Bolsonaro esteve em Recife, onde discursou a um público pequeno, o que foi apontado nas redes sociais pela campanha do petista.

Bolsonaro "não governa esse país"

O ex-presidente participou nesta manhã de uma coletiva de imprensa em Recife, ao lado da candidata ao governo do estado Marília Arraes (Solidariedade), antes de realizar uma caminhada pelas ruas da capital em cima de um carro aberto."Seria até bom alguém ligar para ele [Bolsonaro] para ele ver na televisão a nossa passeata. Ele vai ver que é bem maior do que o vergonhoso ato que ele fez aqui ontem. Bem maior. Se ele tivesse que viver de venda de camisa, no ato daqui, ele teria morrido de fome, de tão pouca gente que tinha", ironizou o candidato.

Lula também criticou a gestão do adversário, especialmente na área de infraestrutura e na saúde. "Ele tem a cara de pau de dizer que ele que fez as obras do Rio São Francisco. Tem até publicidade", atacou o petista.



"Esse cidadão não governa esse país. Ele não cuidou da saúde como deveria ter cuidado. Negligenciou a vacina quando ele poderia ter evitado 400 mil mortes. Se ele tivesse deixado de ser ignorante e tivesse conversado com o pessoal da saúde, dos laboratórios, em vez de brigar com os governadores, possivelmente muitas pessoas ainda teriam seus pais, seus avós", completou.



"Eu resolvi começar a mostrar alguns números do nosso período de governo para que, quem sabe, algum jornal publique, e ele [Bolsonaro] vai ficar sabendo. Ele vai ficar sabendo como se governa com respeito", disse Lula, citando que, em seus mandatos, investiu cerca de R$ 170 bilhões em obras de infraestrutura e R$ 14 bilhões no projeto Minha Casa, Minha Vida, em Pernambuco, além da criação de 695 mil postos de trabalho no estado.