'Pintou um clima': fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas repercute

A declaração sobre as meninas venezuelanas repercutiu nas redes sociais neste sábado (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)

Por Mariana Costa

Uma declaração feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre jovens venezuelanas repercutiu nas redes sociais e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, neste sábado (15/10).

O comentário foi feito durante uma entrevista para um podcast nessa sexta-feira (14/10). O presidente disse que estava andando de moto por uma comunidade de Brasília quando viu umas "menininhas bonitas de 14 e 15 anos" e que "pintou um clima" antes de entrar na casa delas.

"Elas estavam arrumadinhas. Vi que eram parecidas. Pintou um clima, entrei em casa e vi que todas eram venezuelanas. E estavam todas se arrumando. E aí eu pergunto: meninas que têm entre 14 e 15 anos se arrumando num sábado? Pra quê? Você quer isso para sua filha? Escolhas erradas", afirmou.

Bolsonaro afirmou ainda que "o mundo é cruel" e para "Venezuela não é diferente".

Ele usou o exemplo para ilustrar um ponto que sempre sustenta em seus discursos: o temor de que o Brasil poderia "se tornar uma Venezuela" caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença a eleição.

Alguns comentários no Twitter relacionavam a fala do presidente à pedofilia, já que as meninas seriam menores.

Veja alguns comentários:

Bolsonaro realmente disse q estava de moto, viu umas meninas "bonititinhas" de 14, 15 anos, pintou um clima, e ele, supondo q eram prostitutas, entrou na casa delas. Foi fazer o q na casa das meninas, Bolsonaro pervertido pedófilo? https://t.co/kTInTpKsYA %u2014 Lola Aronovich (@lolaescreva) October 15, 2022

Peraí. Só retuitar, não: preciso comentar.



Ele tava de moto e viu menininhas de 14 anos bonitas.



%u201CPintou um clima%u201D.



Ele VOLTOU e%u2026 PEDIU PRA ENTRAR NA CASA DELAS, onde tava rolando prostituição de menores!



Isso é bizarro.pic.twitter.com/QeVYhibPZV %u2014 Maurício Ricardo (@MauricioRicardo) October 15, 2022