Carlos Bolsonaro se sente mal e é levado para o Hospital das Forças Armadas

O vereador Carlos Bolsonaro já está bem (foto: Redes Sociais/Reprodução )





Carlos Bolsonaro, um dos cabeças da campanha do pai, Jair Bolsonaro (PL), foi levado ao Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, na última sexta-feira (14/10).





Segundo apurou a reportagem, o filho 02 do presidente da República se sentiu mal e acabou procurando atendimento médico, mas o quadro não foi grave e o vereador pelo Rio de Janeiro já está bem. O vereador foi atendido no HFA, medicado e em seguida retornou para casa. Ele passou apenas pela emergência, mas não precisou ficar internado.









Apesar de ocupar um cargo na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro se licenciou do cargo para auxiliar a campanha do pai, sobretudo nas redes sociais. Em 2018, ele foi apontado como um dos principais estrategistas da campanha que levou Jair Bolsonaro à vitória.





limites para a malandragem destes! — Carlos Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@CarlosBolsonaro) October 12, 2022





Também na sexta-feira, Carlos reprovou a aproximação do pai com o deputado federal eleito em São Paulo, Pablo Marçal (PROS). Pelas redes sociais, o vereador chamou Marçal de "coach malandrão".