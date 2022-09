Gasolina cai pela posição de Lula nas pesquisas é mentira, diz Carlos Bolsonaro ao TSE

Carlos Bolsonaro reclama sobre fala de apoiadores de Lula nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução)









De acordo com o filho do presidente, as notícias falsas são notadas por “qualquer inocente”, muitas “sem qualquer tipo de inibição das plataformas, que são ágeis quando o lado é o outro”.





“Mesmo com toda dificuldade procuramos fazer a nossa parte e manter o eleitor brasileiro longe deste tipo de ação que pode ser caracterizado de estelionato eleitoral”, concluiu.

O filho “02” do presidente Jair Bolsonaro (PL) e vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), afirmou, via redes sociais, nesta terça-feira (6/9), que apresentou denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a fala de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a divulgação de informações sobre a baixa da gasolina nos perfis oficiais do chefe do Executivo federal.