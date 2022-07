Preço da gasolina tem queda média de R$ 0,29 em postos de BH

Nos últimos 15 dias, a gasolina teve uma queda de 25%, isto é R$1,88 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O preço médio da gasolina comum está em queda na capital mineira. De acordo com a pesquisa doe aplicativo, a gasolina pode ser encontrada por até R$ 5,66 o litro. Antes o valor médio que o consumidor pagaria era R$ 5,95, uma diferença de R$0,29.A pesquisa mostra que, desde a sanção do teto do ICMS e redução de preço nas refinarias, o valor médio da gasolina caiu de R$ 7,54 para R$ 5,66. Nos últimos 15 dias, o combustível teve uma queda de 25%, o que representa R$1,88 de alívio no bolso dos consumidores.Para os usuários de etanol o cenário também foi de redução. Em comparação com o levantamento realizado no dia 10 de julho, o preço médio do etanol caiu 5,93%, isto é R$ 0,28. O valor médio era R$ 4,70 e reduziu para R$ 4,42.Ao todo, foram consultados os preços em 181 postos, entre os dias 21 a 24 de junho. De acordo com a pesquisa, entre os estabelecimentos pesquisados, o menor valor encontrado na gasolina comum foi de R$5,34 e o maior R$5,99, uma variação de 12,17%.