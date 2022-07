Governo de Minas anuncia redução no ICMS para etanol

Governo de Minas anunciou redução do ICMS nesta manhã (18/7) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta segunda-feira (18/7) que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) do etanol em Minas Gerais será reduzido de 16% para 9%. A mudança na alíquota entra em vigor hoje.

O ICMS do etanol em Minas passará de 16% pra 9%, a partir de hoje. Além de seguir aliviando o bolso dos mineiros, a redução do imposto manterá a competitividade do biocombustível, importante gerador de empregos em nosso Estado.

#GovernoPresente %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) July 18, 2022





No início deste mês, Zema já havia decretado a redução do ICMS da gasolina , energia elétrica, serviços de telefonia e internet no estado, que tiveram impacto nos preços para os consumidores.

Em Belo Horizonte, a gasolina sofreu redução de 19,99% em comparação com o mês de junho, conforme apontado pela pesquisa do site Mercado Mineiro. Com a queda no preço do combustível, o etanol tinha deixado de ser viável para o consumidor. Quando comparados os preços médios, o etanol correspondia a 79% do preço médio da gasolina comum.