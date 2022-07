Com redução do ICMS, gasolina cai 20% em BH, aponta levantamento

Gasolina demonstra queda significativa após redução no ICMS (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Após a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o preço da gasolina caiu significativamente em Belo Horizonte. Pesquisa do Mercado Mineiro, mostra que, em comparação ao último mês, o combustível teve uma redução de 19,99%, equivalente a R$ 1,49. O valor médio encontrado anteriormente era de R$ 7,44 e atualmente R$ 5,95.









Segundo o economista e coordenador do Mercado Mineiro e aplicativo ComOferta, Feliciano Abreu, é o momento dos consumidores ficarem atentos aos preços e estimular ainda mais a concorrência. "Privilegiando os postos mais baratos e pedindo sempre a nota fiscal e verificando os valores pagos nos impostos", destaca.

Etanol

Para os motoristas que optam pelo etanol a notícia também é boa. O preço médio do combustível caiu 9,16%, ou seja R$ 0,47, no último mês. O valor médio era de R$ 5,17 e passou a ser de R$ 4,70. O menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 4,48 e o maior de R$ 5,15, variação de 14,96%.

Veja a comparação (foto: Reprodução/Mercado Mineiro) Com a queda no preço da gasolina, o etanol não é mais viável para o consumidor, situação diferente de duas semanas atrás . Atualmente, quando comparamos os preços médios, o etanol corresponde a 79% do preço médio da gasolina comum.

Diesel

Com um aumento significativo, o cenário para o diesel é totalmente diferente. Nos últimos 30 dias o preço médio do litro do combustível subiu 9,94%, isto é R$ 0,69. Antes, o preço médio era R$ 6,94 e atualmente é de R$ 7,63.





Conforme o levantamento, de janeiro de 2021 a junho de 2022, o preço médio do Diesel s10 subiu 98%, aumento de R$ 3,78. O preço médio que era R$ 3,85 atualmente é R$ 7,63.





O menor preço do litro do diesel encontrado durante o levantamento foi de R$ 7,24 e o maior R$ 8,09, variação de 11,74%.



Já o m³ do Gás Natural Veicular está com preço médio de R$ 5,19, custando de R$ 5,17 até R$ 5,29.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais A pesquisa completa está disponível no site Mercado Mineiro