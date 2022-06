Preço do etanol cai e ele volta a ser mais vantajoso que a gasolina em BH

Enquanto preço do etanol caiu, diesel teve aumento de 10% (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Motoristas de Belo Horizonte podem encontrar o preço do etanol 3,78%, equivalente a R$ 0,20, mais barato em comparação ao início do mês, é o que aponta a pesquisa de preços do Mercado Mineiro. O levantamento, realizado entre os dias 21 a 25 de junho, mostra que o preço do combustível caiu, mas os motoristas ainda devem ficar atentos à variação de preços que pode chegar a 25%.





LEIA MAIS 04:00 - 27/06/2022 Disparada dos preços dos combustíveis: quem pode menos paga mais

22:54 - 23/06/2022 Bolsonaro sanciona PL do ICMS, mas veta texto que ressarce os estados

12:00 - 23/06/2022 Diesel acima da gasolina espanta dono de posto em Varginha: 'Fato inédito'



Para o especialista, o etanol volta a ser viável para o bolso do consumidor quando comparado aos preços médios, que corresponde a 65% do preço médio da gasolina comum. "A gasolina subindo e o etanol caindo, devido a safra, sem dúvidas nenhuma ele vai ser a salvação para o consumidor que tem carro bicombustível", pontua.



Gasolina A pesquisa indica que, nos 182 postos de combustíveis pesquisados, o menor preço encontrado para o etanol foi de R$ 4,28 e o maior de R$ 5,35. De acordo com o economista e coordenador do Mercado Mineiro e aplicativo ComOferta, Feliciano Abreu, em comparação aos preços médios do dia 10 de junho, o valor do etanol caiu de R$ 5,17 para R$ 4,97.Para o especialista, o etanol volta a ser viável para o bolso do consumidor quando comparado aos preços médios, que corresponde a 65% do preço médio da gasolina comum. "A gasolina subindo e o etanol caindo, devido a safra, sem dúvidas nenhuma ele vai ser a salvação para o consumidor que tem carro bicombustível", pontua.

Entre os postos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o menor preço encontrado da gasolina comum foi R$ 7,14 e o maior R$ 7,89, uma diferença de 10,50%. Segundo o levantamento, desde o dia 10 de junho, o preço médio da gasolina subiu 1,57%, ou seja R$ 0,12. Antes o valor era de R$ 7,44 e atualmente é de R$ 7,56.





Preço do litro do etanol corresponde a 65% do preço médio da gasolina comum (foto: Reprodução/Mercado Mineiro)

Diesel

Com um aumento muito mais significativo, o cenário para o diesel é totalmente diferente. Nos últimos 30 dias o preço médio do litro do combustível subiu 10,78%, isto é R$ 0,75. Antes, o preço médio era R$ 6,94 e atualmente é de R$ 7,69.

Leia mais: Preço do diesel supera o da gasolina em postos de BH





Conforme o levantamento, de janeiro de 2021 a junho de 2022, o preço médio do Diesel s10 subiu 99%, aumento de R$ 3,84. O preço médio que era R$ 3,85 atualmente é R$ 7,69.





O menor preço do litro do diesel encontrado durante o levantamento foi de R$ 7,34 e o maior R$ 8,09, variação de 10,22%. Já o m³ do Gás Natural Veicular está com preço médio de R$ 5,59.





Gás de cozinha





A pesquisa do Mercado Mineiro também levantou a variação dos preços dos botijões em 101 depósitos de gás de cozinha. O botijão de 13kg na portaria tem variação de 39%, custando de R$ 104,00 até R$ 145,00.





Já o botijão de 13kg entregue no próprio bairro tem variação de 32%. O cilindro de 45kg entregue custa de R$ 415,00 até R$ 580,00, uma diferença de 40%.





A pesquisa completa está disponível no site Mercado Mineiro



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais