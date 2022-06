Preço do diesel supera o da gasolina em postos de BH

Posto na rua Niquelina, na região Leste de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press) O preço do óleo diesel S10 em Belo Horizonte ultrapassou o da gasolina comum nos postos da capital nesta terça-feira (21/6). Em uma unidade da rua Niquelina, na região Leste, os valores dos combustíveis chegaram a R$ 7,67 e 7,57, respectivamente. Já em três postos da avenida dos Andradas, o diesel é vendido por R$ 7,59, dois centavos acima da gasolina.





Na quarta-feira (15/6), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou o último levantamento de preço na capital mineira. Nos 20 postos analisados, o preço de venda do diesel S10 variava de R$ 6,74, na avenida Tereza Cristina, a R$ 7,19, na avenida Americo Vespucio. No mesmo período, ainda de acordo com dados da ANP, a gasolina comum estava sendo vendida entre R$ 7,26 e R$ 7,49.

O presidente do Sindtanque-MG, Irani Gomes, disse que lideranças nacionais do setor vão se reunir na tarde desta terça-feira para debater o aumento de preços. A reunião será virtual.

"O principal ponto é a Petrobras retornar com a antiga política de preços. Temos um déficit de 30% no frete, ou seja, estamos pagando para trabalhar", declarou.

Petrobras

A Petrobras anunciou na sexta-feira (17/6) um novo reajuste dos preços do diesel e da gasolina nas refinarias. Desde sábado (18/6), os preços mais altos chegaram às bombas, e causaram insatisfação entre os motoristas em Belo Horizonte.





O levantamento dos valores médios dos derivados do petróleo em Minas em 12 meses aponta que os produtos consomem uma fatia cada vez maior do orçamento e superam o acumulado da inflação no mesmo período.

Diesel

Atualmente, dois tipos do produto são comercializados nos postos de combustíveis. O primeiro, e mais antigo, é o S500. Já o S10, é menos poluente e utilizado nos veículos fabricados desde 2012.





A disparada do litro do diesel, usado principalmente em ônibus e caminhões, é um pesadelo para a atividade de transporte de cargas, o que impacta também em produtos e serviços de maneira geral.