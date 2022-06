Bolsonaro sanciona PL do ICMS, mas veta texto que ressarce os estados

Jair Bolsonaro sanciona projeto de lei que limita alíquota do ICMS sobre combustíveis, mas veta texto que compensava os estados (foto: Isac Nóbrega/PR)

O projeto de lei que limita o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, energia, comunicação e transporte público, já aprovado no Congresso, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (23/6).

Entretanto, o presidente vetou o ressarcimento que seria dado aos estados para manter os pisos constitucionais gastos com saúde e educação.

Os governos estaduais, po sua vez, estimam uma perda de R$ 83 bilhões na arrecadação com a aprovação do projeto.





A proposta para compensar as perdas de verbas que os estados e municípios teriam com a desoneração integral do ICMS foi proposta pelo próprio governo no dia 6 deste mês.

Na lei, sancionada, os estados não podem cobrar taxa superior à alíquota, que pode oscilar entre 17% e 18% dependendo do estado.



À época, o ministro da Economia Paulo Guedes diss: “se a economia voltou forte e a arrecadação está aumentando, estamos com o comportamento de transferir isso à população. Todos têm que colaborar. Estados e municípios estão todos no azul, situação que nunca estiveram antes”.

Estados endividados que tiverem uma diminuição da arrecadação também não receberão o ressarcimento, pois, segundo o governo Bolsonaro, tal ajuda iria contra o interesse público.

Auxílio Brasil





Nesta quinta-feira, o ministro Paulo Guedes propôs aumentar o Auxílio Brasil em R$ 200, fazendo com que o valor chegue a R$ 600 mensais, e que fosse criado um vale de R$ 1.000 para que os caminhoneiros autonômos não sintam tanto a alta do diesel.Essas ações já estão sendo apreciadas por líderes na Câmara dos Deputados e no Senado, e devem custar cerca de R$ 29 bilhões.A medida busca oxigenar os programas sociais do atual governo e, desta forma, tentar diminuir a diferença de intenção de voto nas classes financeiramente mais baixas. Segundo membros do governo, a medida de aumentar o auxílio terá um impacto mais rápido e não dependerá de qualquer ação dos governadores.