Cidade de Minas tem a gasolina mais barata do Brasil, diz pesquisa da ANP

Pesquisa feita pela ANP mostrou que, em Passos, a gasolina foi encontrada a R$ 5,09 em alguns postos (foto: Garagem 360)

O passense está pagando menos pelo litro da gasolina se comparado a todo o Brasil. É o que aponta uma pesquisa realizada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), na semana passada, entre 17 e 23 de julho, em Passos, Sudoeste de Minas Gerais. O levantamento apurou que em alguns dos postos de combustíveis de Passos, o litro da gasolina vendida tem o menor preço praticado no Brasil. O litro foi encontrado a R$ 5,09.

LEIA MAIS 09:55 - 23/07/2022 Redução no preço da gasolina pode causar deflação em julho

19:22 - 19/07/2022 Gasolina tem queda de 14,47% em julho em Minas Passos tem também o preço do etanol combustível mais barato em toda Minas Gerais: R$ 3,79. A ANP também constatou que o município tem o segundo preço médio mais em conta da gasolina comum no Brasil (R% 5,28), atrás somente de Macapá, a capital do Amapá (R$ 5,26).

Em Passos, os preços da gasolina variaram de R$ 5,09 a R$ 5,79 na pesquisa realizada em oito postos de combustíveis. O governo já havia reduzido o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) de 31% para 18%, no dia 1° de julho. O estado também diminuiu para 18% o imposto sobre a energia elétrica, que era de 30%, e nas comunicações, que era de 27%. Em julho, segundo levantamento da ANP, o preço médio da gasolina caiu acima de 20% em Passos e São Sebastião do Paraíso, desde o início do mês.

A regra na cidade é pesquisar antes de abastecer. Mesmo levando-se em conta que tem que andar de carro para pesquisar, vale a pena. Uma outra alternativa para achar o combustível mais barato é ligar para os postos de combustíveis antes de sair de casa para encher o tanque.