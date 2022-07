Após redução do ICMS, Passos tem o etanol mais barato de Minas

Passos tem o preço médio do etanol mais em conta entre os municípios pesquisados em Minas Gerais (foto: minasseguros.com.br)

O etanol registrou queda de 14,4% nos postos de combustíveis de Passos após a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 16% para 9% em Minas Gerais. O governador Romeu Zema anunciou o corte nos tributos nessa segunda-feira (18/7).









LEIA MAIS - Com redução do ICMS, gasolina cai 20% em BH, aponta levantamento Com variação entre R$ 3,39 e R$ 4,49, Passos foi a única cidade do estado a negociar o litro de etanol abaixo de R$ 4.













LEIA MAIS - Após decreto, postos de gasolina exibem preços anteriores à queda do ICMS No levantamento feito pela agência entre os dias 19 e 25 de junho, o preço médio do etanol em Passos era de R$4,80, o que representa uma queda de 14,4% na última pesquisa.





Em São Sebastião do Paraíso, o valor médio do etanol ficou em R$4,63, com variação entre R$4,48 e R$4,69 no dia 12. No município, o preço médio do produto caiu 11,5% nas últimas quatro pesquisas da ANP.



O levantamento geral de Minas Gerais apresentou o valor médio de R$ 4,56. A Agência Nacional do Petróleo pesquisou preços em 558 postos do estado.