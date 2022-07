Gasolina tem queda de 14,47% em julho em Minas

Gasolina tem redução significativa em Minas Gerais com mudança de alíquota do ICMS (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



O preço médio da gasolina teve queda de 14,47% em Minas Gerais na primeira quinzena de julho no comparativo com todo o mês de junho. O dado faz parte de um levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em gestão de frotas.

O combustível teve preço médio de R$ 6,65 no estado, com redução de R$ 1,12 em relação ao mês passado. Minas teve a quinta maior redução em todo o Brasil, ficando atrás de Goiás (-18,17%), Distrito Federal (-17,78%), Rio de Janeiro (-16,63%) e Paraná (-15,77%).





O levantamento foi feito com base no que é cobrado pelos mais de 25 mil postos de combustíveis credenciados que usam o cartão da Valecard.





O gerente de Produtos e Frotas da ValeCard, Marcelo Braga, considera que as medidas dos governos estaduais e da União já surtem efeito no bolso dos motoristas.





“Como esperado, a redução do ICMS e do PIS/Cofins resultou em uma grande retração do preço da gasolina em todo o Brasil. Em alguns estados, a queda na bomba superou um dígito, como em Goiás, onde o preço médio caiu em média R$ 1,351.”

Capitais

Entre as capitais, o valor médio do combustível na primeira quinzena julho foi de R$ 6,581, o que representa uma queda de 12,8% em relação ao mês anterior. A média nacional está aquém do preço médio em Belo Horizonte, que foi de R$ 6,61.





Goiânia (R$ 6,001), Campo Grande (R$ 6,148) e Vitória (R$ 6,150) foram as capitais com preços mais baixos na primeira quinzena de julho.





Por outro lado, os maiores valores médios foram encontrados em Boa Vista (R$ 7,392), Aracajú (R$ 7,205) e Teresina (R$ 7,167).