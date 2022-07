Preço da gasolina cai R$ 0,20 nas distribuidoras a partir de amanhã (20/7)

Litro da gasolina terá redução de R$ 0,20 para as distribuidoras (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



A Petrobras anunciou nesta terça-feira (19/7) a queda de 4,93% no preço da gasolina vendida às distribuidoras. O litro do combustível passa de R$ 4,06 para R$ 3,86 a partir desta quarta-feira (20/7). Desde dezembro, o produto não registrava queda no mercado.

O diesel se manteve com o preço inalterado e vendido a R$ 5,61 para as distribuidoras. Somente este ano, o combustível para veículos pesados sofreu quatro aumentos consecutivos.

O último aumento de preço da gasolina ocorreu em 18 de junho, quando a estatal anunciou o reajuste de 5,18% no preço do produto.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, informou a estatal em nota.

Desde o fim de junho, a Petrobras está sob o comando de Caio Paes de Andrade, que assumiu o posto de José Mauro Coelho, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em Minas Gerais, a gasolina já sofreu os esfeitos da nova alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadores e Bens e Serviços (ICMS) e vem custando abaixo dos R$ 6. No último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o litro do produto teve preço médio de R$ 5,77 em Belo Horizonte.

Em 2016, a Petrobras passou a parear o preço da gasolina nas refinarias com o preço internacional. Desta forma, s reajustes variam conforme as oscilações dos preços do petróleo e do câmbio.