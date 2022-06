Preço da gasolina em BH aumenta de novo, aponta pesquisa

Preço da gasolina comum voltou a subir em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O preço médio da gasolina comum, que iniciou o mês de junho em Belo Horizonte com redução de 1,34% (R$ 0,16), voltou a aumentar na capital mineira. De acordo com a pesquisa do Mercado Mineiro e aplicativo ComOferta, a gasolina pode ser encontrada por até R$ 7,89 o litro. Antes o valor máximo que o consumidor pagaria era R$ 7,79.