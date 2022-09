'Gasolina de graça amanhã': lulistas ironizam Bolsonaro na pesquisa Ipec

Críticos ao governo Jair Bolsonaro (PL) fazem piada após pesquisa Ipec apontar que a diferença entre o presidente e Lula segue em 13 pontos percentuais (foto: Reprodução/Twitter)

GASOLINA DE GRAÇA AMANHA pic.twitter.com/IEAH2yLzIX %u2014 tesoureiro (@tesoureiros) September 6, 2022

Nas redes sociais, lulistas reagiram com bom humor a divulgação da pesquisa Ipec, nesta segunda-feira (5/9), que aponta Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 13 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) nas intenções de voto.Opositores ao governo passaram a ironizar que "vai ter gasolina de graça amanhã!", como uma forma de fazer troça do presidente.O candidato à reeleição buscou aprovar uma série de medidas para tentar reverter sua rejeição frente ao petista, mas, até o momento, o cenário segue inalterado conforme apontado pela pesquisa.Uma das medidas que o governo tomou para tentar melhorar a imagem foi a aprovação da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Seviços (ICMS) dos combustíveis, com prazo até 31 de dezembro deste ano, o que diminuiu o preço da gasolina para o consumidor final.

Bolsonaro chegou a decretar que os postos de gasolina informassem os consumidores sobre o preço antes e depois do corte do ICMS. A informação deve ser inserida de "forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível", diz trecho da redação.



Amanhã tem gasolina %u26FD de graça!

Os R$ 200 do Auxílio Brasil, Vale Gás, vale caminhoneiro, auxílio emergencial %u2026 não conseguem ajudar Bolsonaro.

Os roteiristas da série FAKE NEWS estão fazendo horas extras para tentarem a mentira perfeita, de forma a derrotar o Lula. %u2014 MarceloFrei%uD83C%uDDFB%uD83C%uDDE6%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFD%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %uD83D%uDD34%u26AB %u1D9C%u02B3%u1DA0 (@MarceloFrei1) September 6, 2022

Outros disseram que nem o aumento de R$ 200 do Auxílio Brasil, Vale Gás e o Auxílio-Combustível para caminhoneiros, que só puderam ser feitos devido ao estado de emergência aprovado em julho, ajudou o governo Bolsonaro a reverter os números de popularidade baixa.