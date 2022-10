Felipe Neto e Nikolas trocam farpas para defender Lula e Bolsonaro

Por Vinícius Prates













No vídeo, Nikolas diz que encomendou um boné com a sigla para Felipe Neto e o desafia a usá-lo.





O parlamentar também alega que Lula está ao lado de pessoas que "financiam" os bandidos. Para sustentar o argumento, ele associa o petista às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).





Em resposta a Nikolas, Felipe Neto gravou um vídeo usando um boné com a sigla CPX e, em meio a ofensas como "chupetinha da mílicia" e "mamadeira da milícia", o influenciador disse que Nikolas só repetiu "a mesma ladainha de sempre" ao tentar associar Lula com grandes criminosos.





Neto ainda argumenta que apesar de haver uma relação entre a esquerda brasileira e os regimes citados por Nikolas, ele ressalta que nunca houve a tentativa de implementar esses regimes no Brasil.





Seguindo a mesma linha do vereador, Neto expõe diversos apoiadores da extrema-direita que declaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, assim como David Duke, ex-líder da Ku Klux Klan - organização que prega a supremacia racial.





Felipe Neto ainda argumenta que não é lulista, nem petista, e nunca concordou com as relações do ex-presidentes com ditadores, e alega que Nikolas, diferentemente dele, concorda com tudo que Bolsonaro faz e fala.

O influenciador ainda apresenta vídeos do Bolsonaro elogiando Alfredo Stroessner, ex-ditador do Paraguaí, dizendo que ele era pedófilo, estuprador e simpatizante do nazismo. O youtuber ainda apresenta reportagens em que Bolsonaro elogia o ex-presidente e ditador do Chile, Augusto Pinochet.





Ao fim, Felipe Neto ainda diz que a diferença entre os dois é que ele consegue discordar de Lula, mas ainda ser aceito pelo candidato e questiona o que aconteceria se o parlamentar discordasse de Bolsonaro.