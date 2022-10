Ipespe divulga hoje (18/10) pesquisa para 2º turno entre Lula e Bolsonaro

Por Vinícius Prates

O Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) divuga nesta terça-feira (18/10) nova pesquisa de intenção de votos do segundo turno das eleições presidenciais entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Duas primeiras pesquisas do instituto apontaram vantagem de Lula

Será o terceiro levantamento do instituto no segundo turno. As duas primeiras apontaram vantagem de Lula sobre Bolsonaro: 50% a 43% dos votos totais (11 de outubro)