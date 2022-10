Janones diz que Lula vai discutir a frase 'pintou um clima' no Flow Podcast

Janones confirmou a ida de Lula ao Flow Podcast logo após o debate presidencial da Rede Bandeirantes, no último domingo (16/10) (foto: Reprodução/Facebook)

Por Luana Pedra

O deputado federal André Janones (Avante), que coordena a militância digital do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que a participação do petista no Flow Podcast hoje (18/10) "quebrará todos os recordes da internet no mundo". Além disso, o congressista afirmou que Lula vai discutir a frase "pintou um clima", dita pelo candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), em referência às menores de idade venezuelanas que imigraram para o Brasil.

A participação de Lula no flow, hoje às 19:00 horas, quebrará todos os recordes da internet no mundo! Sou detentor de 2 recordes mundiais na área e sei do que tô falando! O Brasil vai parar pra assistir, e a frase " pintou um clima" dita por alguns, será devidamente discutida! %uD83D%uDC4D %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) October 18, 2022

Bolsonaro causou polêmica ao afirmar que “pintou um clima” com adolescentes de 14 e 15 anos durante visita a uma casa de imigrantes venezuelanas. O comentário com insinuação de prostituição das garotas foi feito durante uma entrevista para o podcast Paparazzo Rubro-Negro na sexta-feira (14/10).

“Elas estavam arrumadinhas. Vi que eram parecidas. Pintou um clima, entrei em casa e vi que todas eram venezuelanas. E estavam todas se arrumando. E aí eu pergunto: meninas que têm entre 14 e 15 anos se arrumando num sábado? Pra quê? Você quer isso para sua filha? Escolhas erradas”, disse.

Lula estará, nesta terça-feira (18/10), às 19h, no podcast Flow, um dos maiores podcasts do Brasil. A confirmação foi dada por Janones logo após o debate presidencial realizado pela Rede Bandeirantes no domingo (16/10).