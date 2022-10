Ex-presidente Lula será entrevistado pelo podcast Flow nesta terça (18/10)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será entrevistado nesta terça-feira (18/10) pelo Flow PodCast (foto: Ricardo Stuckert)

Por Thiago Bonna

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará nesta terça-feira (18/10), às 19h, no podcast Flow, um dos maiores programas do tipo no Brasil. A informação foi dada pelo deputado federal André Janones (Avante-MG), um dos principais apoiadores do candidato, logo após o debate presidencial realizado pela Rede Bandeirantes.





Conforme eanunciei ontem, está confirmada a ida do Lula no @flowpdc amanhã às 19: 00 horas ! Bora quebrar o recorde de audiência? Quem topa o desafio? %uD83D%uDC4A%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) October 17, 2022

"Querem assistir mais um Show? Terça-feira o maior de todos os tempos está ao vivo no Flow Podcast! Bora quebrar mais um recorde de audiência e fazer história?", postou Janones em suas redes sociais.Esta será a segunda ida do petista a um programa do gênero. Em dezembro do ano passado, ele foi ao podcast Podpah. Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) vem participando de diversos podcasts com apresentadores simpáticos ao seu governo.O apresentador Igor Coelho, conhecido como "3k" se mostrou surpreso com o vazamento da informação. As redes do programa só partilharam a realização da entrevista na noite desta segunda-feira (17/10) Presidente Bolsonaro foi entrevistado no programa no dia 9 de agosto deste ano. A conversa durou quase 5h30, sendo abordados temas como a política adotada durante a pandemia, Supremo Tribunal Federal auxílio-moradia para políticos que tem residência em Brasília , entre outros.Até o momento desta publicação, a entrevista conta com quase 16 milhões de acessos.