Bolsonaro sobre Supremo: 'Tem viés de esquerda'

Jair Bolsonaro (PL) em entrevista ao programa Flow Podcast (foto: Reprodução/Youtube)

Em setembro de 2021, Nunes Marques pediu vista — mais tempo para análise — e suspendeu o julgamento na Corte das ações apresentadas por cinco partidos que questionam os decretos de Bolsonaro que facilitam o acesso a armas no país. A discussão do caso não tem data para ser retomada.





O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem um "viés de esquerda", por querer proibir a flexibilização das armas."Os ministros do Supremo são favoráveis ao desarmamento, mas não abrem mão de segurança armado nem de carros blindados", afirmou o presidente, durante sua participação do Flow Podcast, nesta segunda-feira (8/8).Anteriormente, ele disse que o aumento no número de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, foi em função dos decretos presidenciais que flexibilizam a posse e a porte de armas.Bolsonaro disse que tal decisão só não foi derrubada pelo STF "por que um ministro (Nunes Marques) pediu vista e não tem prazo para entregar".Quando o entrevistador perguntou se a decisão do ministro o beneficiou, ele desconversou, citando a fala de que os membros do Supremo não abrem mão da segurança armada.