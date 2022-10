'Pintou um clima': Bolsonaro pede a meninas venezuelanas 'a verdade'

Bolsonaro disse que as declarações foram deturpadas pelo Partido dos Trabalhadores (foto: Reprodução/Twitter/Jair Bolsonaro)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a se manifestar neste domingo (16/10) sobre a repercussão negativa da sua fala de que "pintou um clima" com adolescentes venezuelanas.

"Meninas venezuelanas: compartilhe e restabeleça a verdade diante da simples verdade", publicou junto com um vídeo, em sua página no Twitter. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho do presidente, também compartilhou o conteúdo.

A polêmica começou na sexta-feira (14/10), após o presidente afirmar que “pintou um clima” com adolescentes de 14 e 15 anos durante visita a uma casa de imigrantes venezuelanas. O comentário com insinuação de prostituição das garotas foi feito durante uma entrevista para o podcast Paparazzo.

Live de madrugada

O presidente fez uma live madrugada deste domingo, que começou logo depois da meia-noite, quando tentou se justificar sobre o relato. Ele também disse que as declarações foram deturpadas pelo Partido dos Trabalhadores.

"O PT ultrapassou todos os limites. Vinham falando há pouco barbaridades... mexem com a minha vida particular, fazem barbaridade. Agora fizeram uma que extrapolou todos os limites", declarou Bolsonaro.

Venezuelana refuta fala de Bolsonaro

Uma das venezuelanas visitadas pelo candidato em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, em 2021, rechaçou a fala do presidente sobre ter encontrado adolescentes vindas da Venezuela "arrumadas para ganhar a vida".

Segundo a mulher, que pediu para ter seu nome preservado por medo de retaliação, entre as adolescentes na casa no dia da visita estavam sua filha e sua sobrinha. Acontecia, de acordo com ela, uma ação social para refugiados. Uma brasileira, que fazia curso de estética, havia ido ao local para praticar o que estava aprendendo, como corte de cabelo e design de sobrancelha.