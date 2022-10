Flávio Bolsonaro sobre 'sentir um clima': 'Fala mal colocada do presidente'

Flávio Bolsonaro saiu em defesa do pai sobre fala polêmica, que descreveu como "mal colocada" (foto: Divulgação / PSL)

Natasha Werneck



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais neste sábado (15/10) para defender o pai, Jair Bolsonaro (PL), da repercussão negativa de uma declaração a um podcast nessa sexta-feira (14).



Na ocasião, o presidente disse que “pintou um clima” com adolescentes venezuelanas de 14 e 15 anos na região administrativa de São Sebastião, em Brasília. O filho número 1 do chefe do Executivo apontou que foi uma “fala mal colocada”.

















A esquerda suja quer colocá-lo na mesma prateleira de seus crimes, mas não conseguirá!



Este vídeo mostra o dia em que Bolsonaro fez uma visita a casa das venezuelanas.%uD83D%uDC47 %u2014 Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 15, 2022



"A visita, inclusive, aconteceu durante a pandemia, onde o presidente visitou aqueles que foram impossibilitados de trabalhar por conta da política irresponsável do "fique em casa que a economia a gente vê depois", completou o senador. Flávio compartilhou um vídeo de Bolsonaro na visita às venezuelanas e reforçou: "A esquerda suja quer colocá-lo na mesma prateleira de seus crimes, mas não conseguirá! Este vídeo mostra o dia em que Bolsonaro fez uma visita a casa das venezuelanas."





A visita, inclusive, aconteceu durante a pandemia, onde o presidente visitou aqueles que foram impossibilitados de trabalhar por conta da política irresponsável do %u201Cfique em casa que a economia a gente vê depois%u201D. %u2014 Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 15, 2022



Entenda

O comentário de Bolsonaro foi feito em entrevista ao podcast "Paparazzo Rubro-Negro". O presidente disse que estava andando de moto por uma comunidade de Brasília quando viu umas "menininhas bonitas de 14 e 15 anos" e que "pintou um clima" antes de entrar na casa delas.





"Elas estavam arrumadinhas. Vi que eram parecidas. Pintou um clima, entrei em casa e vi que todas eram venezuelanas. E estavam todas se arrumando. E aí eu pergunto: meninas que têm entre 14 e 15 anos se arrumando num sábado? Pra quê? Você quer isso para sua filha? Escolhas erradas".

'PINTOU UM CLIMA'

Fala de Bolsonaro (PL) sobre garotas venezuelanas de 14 e 15 anos de idade repercutiu nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados deste sábado (15/10).

