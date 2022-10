Goleiro Bruno chama Lula de 'bandido' ao defender voto em Bolsonaro

Goleiro Bruno vestiu camisa da Seleção Brasileira ao defender voto em Bolsonaro (foto: Reprodução/Instagram)

Natasha Werneck





Neste sábado (15/10), o atleta de 37 anos publicou um vídeo nas redes sociais como “direito de resposta”. Ao mesmo tempo em que se colocou como “criminoso”, ele chamou o petista de “bandido”.



O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levou à TV o apoio que seu adversário nas eleições, Jair Bolsonaro (PL), recebeu de condenados e acusados por crimes. Um deles é o goleiro Bruno, ex-Flamengo e Atlético, sentenciado em 2010 pelo assassinato da modelo e amante Eliza Samudio, com quem teve um filho, Bruninho, hoje com 12 anos.Neste sábado (15/10), o atleta de 37 anos publicou um vídeo nas redes sociais como "direito de resposta". Ao mesmo tempo em que se colocou como "criminoso", ele chamou o petista de "bandido"."Lula, sabe qual a diferença entre você e eu? Entre o bandido e o criminoso? O bandido, no caso você, vive do crime. Eu não! Há três anos saí da cadeia e continuo lutando de forma honesta para sustentar minha família. É por este motivo que voto no Bolsonaro, pelo exemplo. Você, Lula, não é exemplo para ninguém".





Na legenda, ele continuou: “Gravei um pequeno vídeo em forma de protesto e como direito de resposta à covardia que o candidato ex-presidiário Lula colocou em sua propaganda eleitoral tentando denegrir minha imagem, sendo que eu, diferente do Lula, paguei a minha pena e hoje vivo de maneira honesta tentando sobreviver amassado por parte da mídia. Eu apoio, sim, o candidato a presidente da República Jair Bolsonaro, pois nele eu vejo verdade e honestidade”.



Bruno usou roupa vermelha para criticar Lula (foto: Reprodução/Instagram)



Bruno



