Novo critica voto de Amoêdo em Lula: 'Incoerente e lamentável'

João Amoêdo em 2018, quando candidatou à Presdiência da República (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press)





Horas depois de João Amoêdo (Novo) declarar que vai votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial deste ano, o partido Novo reagiu. Na tarde deste sábado (15/10), o Novo publicou nas redes sociais uma nota de repúdio contra o filiado, ex-presidente nacional e um dos fundadores da legenda.









"A triste declaração constrange a instituição, que se mantém coerente com seus princípios e valores e reforça que Amoêdo não faz mais parte do corpo diretivo do partido desde março de 2020", complementou o partido.





"Apoiar aqueles que aparelharam órgãos de Estado, corromperam nossa democracia e saquearam os cofres públicos é fazer oposição ao povo brasileiro. O Novo sempre foi e sempre será oposição ao lulopetismo e tudo que ele representa", encerrou a legenda.

Um dos fundadores do Novo, Amoêdo fez a revelação em entrevista à Folha de S. Paulo, divulgada neste sábado. O candidato à Presidência da República derrotado em 2018 fez críticas a Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição, e afirmou que votar em Lula será uma "tarefa dificílima".





Bolsonaro confirmou ser não apenas um péssimo gestor, como já prevíamos, mas também uma pessoa sem compaixão com o próximo. Ele é incapaz de dialogar, de assumir suas responsabilidades e não tem compromisso com a verdade. É um governante autocrático que se coloca acima das instituições", disse Amoêdo.





Em 2018, Amoêdo foi o quinto no primeiro turno da eleição presidencial, com 2,5% dos votos válidos. Bolsonaro teve 46,03% e, posteriormente, 55,13% no segundo turno - com o apoio de Amoêdo e do Novo. Fernando Haddad (PT) teve 44,87% no segundo turno e acabou derrotado.





Amoêdo seguiu a entrevista e afirmou que continua com "as mesmas críticas" quanto ao PT e a Lula . "Em relação ao PT e a Lula continuo com as mesmas críticas e enormes restrições. Como esquecer o mensalão, o petrolão, a recessão de 2015 e 2016, as pedaladas fiscais, o apoio a ditaduras? Discordo integralmente das ideias e dos métodos. A incapacidade de assumir erros é garantia de erros futuros. Nunca tive dúvida. Nem Lula nem Bolsonaro merecem meu voto. Serei oposição a qualquer um dos dois".





"No dia 30, farei algo que nunca imaginei. Contra a reeleição de Jair Bolsonaro, pela primeira vez na vida, digitarei o 13. Apertar o botão 'confirma' será uma tarefa dificílima. Mas vou me lembrar do presidente que debochava das vítimas na pandemia, enquanto milhares de famílias choravam a perda de seus entes queridos", completou, posteriormente.





Em 2022, o Novo ainda não se posicionou abertamente sobre um apoio no segundo turno - ocorre em 30 de outubro. Contudo, o principal cabo eleitoral do partido, Romeu Zema (Novo), governador reeleito de Minas Gerais, anunciou apoio a Bolsonaro após o primeiro turno.