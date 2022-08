Justiça decreta prisão de goleiro Bruno por atraso em pensão alimentícia

Goleiro Bruno deve pensão alimentícia ao filho que teve com a modelo Eliza Samúdio (foto: TV Alterosa/Reproducao)

A Justiça em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, decretou a prisão do goleiro Bruno por atraso na pensão alimentícia do filho que teve com a modelo Eliza Samudio, morta em 2008.

Atualmente, Bruno joga pelo Atlético Carioca, de São Gonçalo, chegou a montar, em fevereiro deste ano, uma loja de açaí em São Pedro da Aldeia, cidade vizinha de Cabo Frio.

Bruno Fernandes ainda cumpre pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samúdio, em 2008.

Em maio, ele chegou a ter a prisão decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul, também por atraso no pagamento da pensão do filho.

O goleiro também responde processo por uma dívida de R$ 3 milhões em pensão para o filho Bruninho, desde o seu nascimento. O caso ainda corre na Justiça.

Eliza tinha 25 anos quando desapareceu e seu corpo nunca foi encontrado.

Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade. Apenas em 12 de julho de 2012, após sentença publicada pela Justiça do Rio, Bruno se tornou legalmente pai da criança.