'Durmo com a consciência tranquila', diz goleiro Bruno sobre assassinato de Eliza Samudio

Bruno questiona sua condenação, afirmando que havia erros no processo (foto: Alexandre Guzanshe/ EM/ D.A Press) homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, o ex-goleiro Bruno Fernandes, que hoje cumpre pena em regime semiaberto, disse, em entrevista que foi ao ar nessa segunda-feira (7), que dorme com a consciência tranquila. Condenado a 22 anos de prisão portriplamente qualificado de Eliza Samudio, oBruno Fernandes, que hoje cumpre pena em regime semiaberto, disse, em entrevista que foi ao ar nessa segunda-feira (7), que dorme com atranquila.









De volta ao futebol desde que assinou com o Rio Branco (AC), que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, o ex-goleiro do Flamengo, se defendeu e chegou a questionar sua condenação, afirmando que havia erros no processo. "Eu não sou o mandante", disse ele. "Pra prisão eu não volto, nunca mais", completou.





Condenado pelo homicídio da modelo e pelo sequestro e cárcere privado do filho que teve com ela, Bruno contestou a paternidade. “Ele não pode falar que é meu filho se não tiver exame de DNA. Se não tem um exame, existe a dúvida. Já pedi na Justiça. Se fosse realmente meu filho, eu falaria sim”, finalizou.





O jogador deixou a entrevista após a insistência do jornalista Roberto Cabrini em tratar sobre a morte de Eliza. "Você veio aqui para fazer a entrevista sobre recomeço, acho melhor a gente encerrar por aqui.”