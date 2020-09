PF desmonta rede de contrabando de carros esportivos licenciados no Paraguai

A Polícia Federal (PF) e a Receita deflagraram na manhã desta terça-feira, 8, a Operação Super Trunfo, para investigar crimes de contrabando de veículos de luxo superesportivos, evasão de divisas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro.



Agentes cumprem três mandados de prisão - uma preventiva e duas temporárias - e três mandados de busca e apreensão nas cidades de Maringá e Cândido de Abreu, no Paraná. A Justiça determinou ainda o bloqueio de veículos, bens imóveis e contas bancárias vinculadas aos investigados, no montante de R$ 15 milhões.



A PF indicou que a ofensiva realizada na manhã desta terça é resultado de uma investigação de mais de dois anos que apurou que os investigados internaram ilegalmente no Brasil automóveis superesportivos, alguns deles com indícios de fraude quando de sua exportação da Europa.



Segundo a corporação, os veículos tem valores individuais que ultrapassam R$ 2 milhões, foram licenciados no Paraguai e eram mantidos e utilizados no Brasil com placas do país vizinho.



A Polícia Federal também diz ter constatado a aquisição de outros automóveis de luxo no Brasil e diversos bens imóveis pagos mediante operações ilegais de câmbio conhecidas como dólar-cabo ou euro-cabo, nas quais são realizadas transferências internacionais de valores mediante compensações - sem observância das normas do sistema financeiro nacional.



A ocultação do real proprietário de bens, a dissimulação de sua origem ilícita e a conversão de valores ilegais em ativos lícitos, por sua vez, configuram atos de lavagem de dinheiro, indicou a corporação.