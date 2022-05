Justiça decreta prisão do ex-goleiro Bruno por não pagamento de pensão

Bruno Fernandes ainda cumpre pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samúdio (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 14/03/2017)

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decretou a prisão do ex-goleiro Bruno Fernandes nesta sexta-feira (27/5), por pensão em atraso. Ele terá que pagar cerca de R$ 60 mil ao filho que teve com a modelo Eliza Samúdio. A ação é referente a dois salários mínimos por mês desde janeiro de 2020.

Bruno Fernandes ainda cumpre pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samúdio, em 2008. Atualmente, ele mora em Cabo Frio, onde tem empreendimentos.

O ex-atleta também responde processo por uma dívida de R$ 3 milhões em pensão para o filho Bruninho, desde o seu nascimento. O caso ainda corre na Justiça.

Confira o decreto na íntegra:

"Decreto a prisão de Bruno Fernandes das Dores de Souza até que efetue a quitação de todas as parcelas pendentes ou pelo prazo máximo de 03 (três) meses. Ao cartório para a expedição de prisão (com valor devido atualizado até esta data nos termos dos art 528, parágrafo 3 do CPC). Comunique-se a Polinter e, concomitantemente ao analista judiciário de área afim com atribuição de serviço externo (oficial de justiça). Conste que o cumprimento de prisão não exime o devedor do pagamento das pensões devidas; somente o pagamento das prestações devidas, incluídas as que venceram ao longo do processo, até a data do efetivo pagamento, suspende a ordem de prisão."