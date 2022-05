Homem que aplicava golpes, com vendas falsas, é preso em Pouso Alegre

Homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil e depois encaminhado ao presídio (foto: Polícia Civil)





A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quinta-feira (26/05), um homem suspeito de aplicar diversos golpes em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Após investigações, o mandado de prisão preventiva foi expedido e o homem de 42 anos foi encontrado em seu apartamento no Bairro Jardim Flamboyant.

A equipe da Delegacia de Defraudações da Regional de Pouso Alegre iniciou as investigações após o registro de uma vítima que tentou comprar um carro do suspeito, mas que, após dar a entrada de R$ 5 mil, o veículo não foi entregue. Meses depois, a vítima solicitou a devolução do dinheiro, mas o autor só enviava comprovantes falsos de depósito.





Com as investigações, os policiais civis identificaram outros golpes aplicados pelo suspeito, alguns com o mesmo formato de venda falsa de produto, com exigência de entrada antecipada, e outros, como compra de bebida alcoólica pelo suspeito, mas que apresentava falso comprovante de Pix, como pagamento.





"Em um dos crimes, o autor enganou a vizinha, recebendo um valor para negociar uma dívida que a mesma tinha com uma loja de departamentos. Porém, a dívida nunca foi negociada ou quitada e o dinheiro ficou na posse do suspeito", afirmou a PC.





O homem foi preso e encaminhado para o Sistema Prisional em Pouso Alegre. "A PCMG reforça que toda vítima de estelionato deve, além de registrar o Boletim de Ocorrência, solicitar a representação junto ao Cartório da Delegacia de Defraudações para que possa ser iniciado o Inquérito Policial, conforme previsto em lei", encerrou a PC.





Iago Almeida / Especial ao EM