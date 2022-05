Adolescente é apreendida por guardar drogas e arma para traficante em MG

Cão farejador ajudou a encontrar arma de fogo escondida em colchão (foto: Polícia Militar)

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida por tráfico de drogas no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar, a menor afirmou que as drogas encontradas na casa dela estavam sendo guardadas para um traficante, mas não quis passar mais informações. O namorado dela, de 23 anos, também foi conduzido para a Delegacia.

A dona da casa, sogra da adolescente, liberou então a entrada dos policiais, que encontraram a menor dormindo em um dos quartos. Ainda de acordo com a polícia, foram encontradas 66 buchas e mais 1 kg de maconha; 286 pinos e uma porção de cocaína, além de uma balança de precisão.



Com a ajuda de um cão farejador, os policiais ainda encontraram uma arma de fogo, que estava em um colchão; a adolescente afirmou que a arma também é do mesmo traficante que ela mencionou sobre as drogas.

"Ao ser indagada, a adolescente relatou que estaria guardando os materiais ilícitos para um traficante local, contudo se negou a fornecer mais dados sobre ele. Foi acionado a ROCCA para o emprego do cão farejador no local, sendo encontrado pela cadela empregada, escondido em um colchão, uma arma de fogo. A adolescente informou que o referido armamento pertencia à mesma pessoa que a mandou guardar as drogas", explicou a PM.

A adolescente foi apreendida e o namorado dela conduzido como suspeito. "Ambos foram apresentados à Delegacia de Plantão para as providências cabíveis, juntamente com a responsável legal da adolescente", encerrou a PM.

Iago Almeida / Especial ao EM