Dois casos de hepatite aguda estão em investigação no Triângulo Mineiro

Criança de Araguari está no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (foto: Divulgação/UFU)

Dois casos de possível hepatite aguda em crianças no Triângulo Mineiro estão em investigação nesse momento. As crianças são residentes das cidades de Uberlândia e de Araguari e têm 3 meses e 4 anos de idade. Um delas foi transferida para hospital na cidade de São Paulo (SP).

"A Vigep realizou todos os procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a notificação das suspeitas. Por se tratar de casos prováveis de Hepatite de Etiologia a Esclarecer, cuja causa ainda é desconhecida pela comunidade científica internacional, a Vigep fez a coleta de amostras e encaminhou à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG)".

A criança mais nova é de Araguari e segue internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Já a criança mais velha chegou a ficar internada no Hospital Santa Clara, mas foi transferida para um centro de referência em hepatologia pediátrica na cidade de São Paulo para acompanhamento e, se necessário, transplante de fígado.

A assessoria de comunicação da unidade privada de saúde explicou que na última terça-feira (24/5) a criança de 3 anos foi internada na UTI Pediátrica, encaminhada pela pediatra assistente, com diagnóstico de hepatite aguda grave. A história clínica do paciente revelou uma infecção leve de vias aéreas cerca de 20 dias atrás e vômitos seguida por icterícia (olhos e pele amarelados) há cerca de três dias. Os exames iniciais descartaram as causas infecciosas mais comuns da hepatite aguda e confirmaram um intenso e grave acometimento do fígado.

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) ficará responsável por dar andamento às análises sobre os casos. A secretaria municipal de Uberlândia reforçou que "ainda não há qualquer orientação ou resolução específica para a prevenção de casos de hepatite com origem desconhecida e aguarda novos posicionamentos do Ministério da Saúde e da Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG)". A nota municipal ressalta "que está acompanhando e prestando auxílio aos familiares dos pacientes".

Balanço

Nessa quinta-feira (26/5), o Estado também confirmou as suspeitas no Triângulo e fez um balanço da hepatite aguda em Minas Gerais. Há seis casos em investigação das cidades de Uberlândia, Araguari, Liberdade, Tiradentes e Montes Claros. Há três casos suspeitos em Juiz de Fora, Ibirité e Belo Horizonte. Foram descartados quatro casos, sendo dois em Montes Claros, um em Perdigão e um em Lagoa Santa.