Deputado pede ao MPF para apurar encontro de Bolsonaro com venezuelanas

Deputado Leandro Grass (PV), do Distrito Federal, quer investigação sobre declaração de Bolsonaro (foto: Elaine Menke/Câmara do Deputados)

Natasha Werneck



O deputado do Distrito Federal Leandro Grass (PV) acionou o Ministério Público Federal (MPF) para apurar o encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) com meninas venezuelanas. O próprio chefe do Executivo afirmou em um podcast que “pintou um clima” com adolescentes de 14 e 15 anos em uma visita à região administrativa de São Sebastião.



Grass pediu detalhes dessa visita de Bolsonaro. “Estou oficiando o Ministério Público Federal e outros órgãos para que apurem o encontro relatado por Bolsonaro com adolescentes venezuelanas de 14/15 anos em São Sebastião-DF. Quero saber onde foi, o que ele fez lá e o que encontrou nesse local após ter rolado “um clima”, como ele mesmo disse”, escreveu o parlamentar no Twitter.





Estou oficiando o @MPF_PGR e outros órgãos para que apurem o encontro relatado por Bolsonaro com adolescentes venezuelanas de 14/15 anos em São Sebastião-DF. Quero saber onde foi, o que ele fez lá e o que encontrou nesse local após ter rolado "um clima", como ele mesmo disse. %u2014 Leandro Grass é Lula 1%uFE0F%u20E33%uFE0F%u20E3 (@leandrograss) October 15, 2022

Entenda