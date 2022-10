'Pintou um clima': Bolsonaro faz live de madrugada por repercussão negativa

Bolsonaro fez a live pouco depois da 00h em seu canal no YouTube (foto: Reprodução/YouTube/Jair Bolsonaro)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma live madrugada deste domingo (16/10), que começou logo depois da meia-noite, quando tentou se justificar sobre o relato de um encontro com adolescentes venezuelanas em que usou a expressão 'pintou um clima'.

"O PT ultrapassou todos os limites. Vinham falando há pouco barbaridades... mexem com a minha vida particular, fazem barbaridade. Agora fizeram uma que extrapolou todos os limites", afirmou Bolsonaro, ao se defender e dizer que as declarações foram deturpadas pelo PT.

O presidente explicou que o vídeo transmitido ao vivo foi para mostrar sua indignação ao ver "meninas humildes, bem arrumadas, num sábado de manhã, venezuelanas que fugiram da fome do seu país" estavam com dificuldade para ganhar a vida.

Bolsonaro salientou que "sempre combateu a pedofilia, sempre foi contra o regime venezuelano" e que o PT recortou pedaços da live que era para mostrar sua indignação e inverteu o sentido. "O PT está tentando me desqualificar, distorceu, como se eu fosse uma pessoa que entrasse naquela casa com outros interesses".

Por 10 minutos, Bolsonaro repetiu diversas vezes a frase "o PT extrapolou (ultrapassou, passou) todos os limites" e se mostrou inconformado com a reprodução das afirmações dadas em entrevista a um podcast que viralizou nas redes sociais, causou muita indignação e gerou comentários de repúdio de personalidades do meio político, cultural e de diversos setores da sociedade.

Repetiu, também, que mostrou o que estava acontecendo naquela casa (das meninas venezuelanas), que entrou no local acompanhado de outras pessoas e a live feita ali, há dois anos, foi transmitida pela CNN. "Se fosse outros interesses, por que eu teria feito uma live ao vivo?"

Os termos utilizados por Bolsonaro na transmissão: 'pintou um clima' com "menininhas de 14 e 15 anos', ficaram entre os mais comentados em redes sociais e a expressão "Bolsonaro pedófilo" chegou a ser a mais usada no Twitter no sábado (15/10), quando o trecho da entrevista ao podcast viralizou.