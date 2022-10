Janja sobre 'pintou um clima' de Bolsonaro: 'Revolta e indignação'

Janja, esposa de Lula, criticou Bolsonaro por fala polêmica (foto: Miguel Schincariol /JL ROSA/ AFP)

Natasha Werneck



A declaração de Jair Bolsonaro (PL) sobre ter “pintado um clima” com adolescentes venezuelanas gerou grande revolta nas redes sociais. Rosângela Lula da Silva, esposa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mostrou-se revoltada com a fala polêmica do presidente e citou ter trabalhado em prol das crianças da Tríplice Fronteira.



“Trabalhei durante anos no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira e ouvir o “Presidente” falando que “pintou um clima” com meninas de 14 anos me causa tanta revolta e indignação que nem consigo descrever aqui”, afirmou Janja.





LEIA MAIS - Deputado pede ao MPF para apurar encontro de Bolsonaro com venezuelanas