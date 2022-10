Bolsonaro registrou em vídeo visita a imigrantes venezuelanas em 2021

Durante visita aos refugiados em 2021, Bolsonaro criticou as políticas em curso para o enfretamento da pandemia de COVID-19 (foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) causou polêmica ao afirmar que “pintou um clima” com adolescentes de 14 e 15 anos durante visita a uma casa de imigrantes venezuelanas. O comentário com insinuação de prostituição das garotas foi feito durante uma entrevista para o podcast Paparazzo Rubro-Negro nessa sexta-feira (14/10).









Elas estavam arrumadinhas. Vi que eram parecidas. Pintou um clima, entrei em casa e vi que todas eram venezuelanas. E estavam todas se arrumando. E aí eu pergunto: meninas que têm entre 14 e 15 anos se arrumando num sábado? Pra quê? Você quer isso para sua filha? Escolhas erradas".





Acompanhado de aliados - entre eles o ministro Luiz Eduardo Ramos e o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL), à época vereador em Belo Horizonte -, o presidente criticou as políticas em curso na ocasião para o enfrentamento à pandemia de COVID-19. Nas redes sociais há um vídeo de Bolsonaro em um imóvel habitado por pessoas da Venezuela na região administrativa de São Sebastião, no Distrito Federal.

“Vocês estão tendo a experiência no Brasil, um pouco do que é ditadura, com essa política de fique em casa, toque de recolher, não pode ir para praia, não pode fazer mais nada. Não é para salvar vocês. Todos estamos preocupados com a vida, mas essa política, no meu entender, é para sufocar a economia e desgraçar o Brasil de vez”, reclamou.





“Chegou no limite. (...). Não está dando certo. Quem abre mão de sua liberdade em troca de segurança vai no futuro ficar no futuro sem liberdade e sem segurança”, complementou.





Ao se referir aos venezuelanos, Bolsonaro citou que são “pessoas que fugiram da fome, da violência e da ditadura” e associou políticos do Partido dos Trabalhadores ao país vizinho.

“Todo mundo sabe que o Lula fez propaganda para Hugo Chávez. Dilma também fez. Lula sempre defendeu que o regime na Venezuela é muito bom. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo aqui”.

Bolsonaro ainda chamou o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de “patife” e o acusou de querer quebrar o estado com a finalidade de responsabilizar o governo federal.





“Tenho poder para numa canetada fazer o lockdown no país todo. Mas isso não será feito. Nosso Exército não vai à rua obrigar o povo a ficar em casa. Fiquem tranquilos. Quem está fazendo isso tudo são governadores e alguns prefeitos.”

Flávio Bolsonaro sai em defesa do pai

Em defesa do presidente, o senador Flávio Bolsonaro divulgou um pequeno trecho da visita onde só aparecem mulheres adultas e acusou a esquerda de tramar contra seu pai.





“É completamente abominável a mais nova mentira da esquerda. Pegou uma fala mal colocada do presidente para lhe imputar uma fake news nojenta! Um pai com uma filha e duas netas! Bolsonaro sempre foi um ferrenho combatente da pedofilia”.





No entanto, em pouco mais de 20 minutos de transmissão no vídeo de 2021, é possível perceber que na casa aparecem pessoas de várias idades, incluindo crianças.